"La rumeur", le nouvel album du groupe Franc-Comtois Nadamas

Formé en 2007, le groupe Nadamas ne cesse de ratisser joyeusement la région, tout en commençant à s’exporter hors des frontières de la Franche-Comté.

Avec beaucoup d’humour et de dérision, les six compères du groupe se partagent les notes dans une convivialité spontanée pour raconter tout en simplicité des morceaux de vie et autres histoires du quotidien.