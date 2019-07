La saga du Negro Spiritual et Gospel en France (Chapitre 3/Partie 2)

Sujet : La Saga du Negro Spiritual et Gospel en France (Chapitre 3/2) : Les Compagnons de la chanson... spirituelle.



LES COMPAGNONS DU SOLEIL

Ride The Chariot

(LP) Disques Deva TV 16.



LES COMPAGNONS DU JOURDAIN DE LAUSANNE

I Couldn't Hear Nobody Pray (2'22)

(CD) "Les Compagnons du Jourdain-The Best Of", VDE CD-615 (Suisse, 1991).



LES COMPAGNONS DU JOURDAIN DE PARIS

Soon One Morning

(45t.) Studio SM 45-05.



LES COMPAGNONS DE DAVID

The Story Of Shadrack

(17cm/33t.) D.M.F. N°25651.



LES COMPAGNONS DE JERICHO

Swing Down, Sweet Chariot



(17cm/33t.) JBP 98.



LES COMPAGNONS DU JOURDAIN DE LAUSANNE

O Freedom (3'44)



(CD) "Les Compagnons du Jourdain-The Best Of", VDE CD-615 (Suisse, 1991).