La Saison 2019-2020 à l’auditorium du Musée de Grenoble

Pour cette dernière émission de la saison, Pascale Galliard propose d’évoquer quelques rendez-vous qui vont rythmer la saison musicale 2019/2020.

La programmation musicale est le fruit de nombreuses réunions parfois très animées, de recherches d’artistes et aussi de partitions presque introuvables, de difficultés inhérentes à la mise en œuvre d’une série de plus de 35 concerts. Bref, c’est un travail de plusieurs mois du comité artistique et la concrétisation d’un projet renouvelé chaque saison.