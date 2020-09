La saison d'automne de Saint-Etienne, ses orgues

Michel Trémoulhac reçoit Florent Gallière pour nous présenter les concerts d'automme organisés sur les orgues de Saint-Etienne et des alentours !

Une belle programmation, du 13 au 27 septembre à retrouver le site de l'association

https://sso42.weebly.com/

Une initiative originale proposée par l'association aux adhérents :

​C'est en pensant à notre public privé de concert et de liens sociaux pendant le confinement, que nous avons réfléchi à la conception d'un CD qui rassemblerait parmi les plus beaux moments de nos concerts, et qui refléterait également la richesse instrumentale de l'agglomération stéphanoise. ​

Nous avons le plaisir aujourd'hui d'offrir ce disque pour toute adhésion ou renouvellement. C'est là l'occasion de nous exprimer votre soutien, de garder un témoignage exceptionnel de nos concerts passés, et de goûter la diversité esthétique des orgues de Saint-Etienne. ​

Si vous adhérez en ligne sur ce site et que vous ne résidez pas dans la région stéphanoise pour récupérer votre CD lors des concerts de cet automne 2020, merci de nous le faire savoir par email (sso42@laposte.net) afin que nous puissions vous l'envoyer par voie postale. Disque interdit à la vente, édité à titre associatif, privé

​​Programme du CD et orgues présentés (avec l'aimable autorisation de l'ensemble des artistes invités)