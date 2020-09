La saison des vingt ans

Robert Dewulf et Raymond Duffaut, respectivement Président et Conseiller artistique de Musique Baroque en Avignon ont construit une saison pour effacer le triste souvenir d'une saison 2019/2020, inachevée.

Séance de rattrapage pour les artistes et les Ensembles qui n'ont pu se produire à partir du mois de mars dernier.

Mais aussi et surtout, signalons la présence de nouvelles propositions avec la découverte d'oeuvres mises en lumière par des musiciens confirmés du répertoire baroque tels que Florence Malgoire et la venue de têtes d'affiche de la musique classique comme Renaud Capuçon et David Fray.

Savante union de talents apte à nous faire retrouver le chemin du concert afin d'enchanter nos futures soirées.