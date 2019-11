"La salle et la terrasse" par Charles Aznavour (B. Dimey)

Artiste peintre, journaliste de la presse écrite et homme de radio, Bernard Dimey est surtout connu pour avoir laissé à la postérité quelques-uns des plus beaux textes de la chanson française dont "Syracuse" pour Henri Salvador, notamment. En 1983, Charles Aznavour lui rend hommage en enregistrant un album dont tous les textes sont de Dimey «Charles chante Aznavour et Dimey». Deux grands artistes qui ont conjugué leurs talents dans un disque "mystérieux" de 12 petits chefs d’œuvre, qui n’a pas été un grand succès comme le furent les autres disques d’Aznavour et qui est introuvable aujourd'hui - en tout cas non réédité en cd.