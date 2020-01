La seconde partie de la saison de l'Opera de Lille

Les 3 catégories de spectacles dont nous parlons dans cette émission consacrée à la saison 2020 de l'OPéra de Lille :

- Les Opéras : Les Pêcheurs de perles, Georges Bizet ; "Les Noces, Variations" Mozart/ Lavandier ; Coronis, Sebastian Duran ; Falstaff , Giuseppe Verdi.

- La Danse : William Forsythe "A quiet evening of dance" ; Boris Charmatz, 20 danseurs pour le XXème siècle.

- Les Récitals : Simon Keenlyside ; Stéphanie d'Oustrac.

*** Une mention spéciale pour les Concerts du mercredi : La chanteuse Aynur Dogan est une actrice majeure du renouveau de la musique kurde. Elle sera en concert, dans la grande salle exceptionnellement, le mercredi 17 juin à 18H.

Les Pêcheurs de perles, Bizet : Depuis le 23 janvier et jusqu'au 4 février, auront lieu les représentations de ce premier opéra de Bizet, avec l'orchestre de Picardie et le choeur de l'opéra de Lille, placés sous la direction de Guillaume Tourniaire. La mise en scène sera assurée par les "bouillonnants" Flamands du collectif FC Bergman, connus pour leur audace scénographique et leur goût de l'aventure !

*** samedi 25 janvier : introduction à l'oeuvre à 17H30.

Les soirées de danse nous réservent, elles aussi, des surprises :une libre déambulation, dans tous les locaux de l'opéra, pour une rétrospective des grands solos de ballets du XXème siècle, sera proposée par Boris Charmatz, les samedi 14 mars ( 18H-21H) et dimanche 15 mars (16H-19H). Il ouvre ainsi sa nouvelle résidence à l'opéra de Lille, après avoir quitté le Musée de la Danse de Rennes.

Les Récitals verront se succéder Simon Keenlyside, baryton dans un programme de Lieder, mélodies et songs, et Stéphanie d'Oustrac, accompagnée par Pascal Jourdan, dans un programme de mélodies de Pauline Viardot et de Berlioz ( les fameuses Nuits d'été), ainsi que des Lieder de Franz Liszt.