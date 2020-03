La semaine des compositrices

PROGRAMMation spéciale

• Les compositrices du Moyen Âge et de l'époque pré-baroque

Lundi 2 mars, avec Florence Guyot

Du Xe à la fin du XVIe siècle, RCF vous emmène à la découverte des divers talents de l’époque, comme Hildegarde de Bingen (1098-1179) ou Lucrezia Orsina Vizzana (1590-1662).

• Les compositrices de l'époque baroque, du XVIIe au XVIIIe siècle

Mardi 3 mars avec Franck-Emmanuel Comte

Découvrez les musiques de la Cour, en France et en Italie, en particulier celle de Louis XIV, avec Barbara Strozzi (1619- 1677), chanteuse et compositrice italienne, Élisabeth Jacquet de La Guerre (1665-1729), compositrice et claveciniste française, ou encore Hélène-Louise Demars (née en 1736), à l'origine de la fameuse cantate "L'oroscope".

• Les compositrices françaises des XIXe et XXe siècles

Mercredi 4 mars avec Laurent Martin et Jacques Nouvier

Hélène de Montgeroult (1764-1836), paniste et compositrice, Mel Bonis (1858-1937) ou Blanche Selva (1884-1942)... Découvrez les œuvres de ces compositrices aux vies incroyables, leurs musiques symphoniques et leur façon de mettre en avant le violon.

• Les compositrices romantiques du XIXe siècle

Jeudi 5 mars avec Emmanuelle Vigne

À l'honneur : deux pianistes et compositrices qui ont traversé le siècle : Clara Schumann (1819-1896) et Fanny Mendelssohn (1805-1847).

• Compositrices au XXe siècle

Vendredi 6 mars avec Jean-Paul Hugonnet

Elles sont très différentes les unes des autres mais chacune de ces femmes a marqué son époque : les sœurs Nadia (1887-1979) et Lili Boulanger (1893-1918), Germaine Tailleferre (1892-1983) ou encore Henriette Renié (1875-1956).

• Compositrices de Suisse, d'Allemagne et de Pologne, des XIXe et XXe siècles

Samedi 7 mars avec Georges Kiss

Voyage musical avec Caroline Boissier-Butini (1786-1836), Grazyna Bacewicz (1909-1969)...