La série de BD "Un Pape dans l'histoire" et l'actualité de la musique

La série de BD Un Pape dans l'histoire

Collection de bandes dessinées pour redécouvrir l’Histoire du monde occidental, à travers le prisme des grands papes. Les albums mêlent aventure, intrigues et précision historique, augmentés de cahiers documentaires de 8 pages. Une collection est réalisée en partenariat avec les éditions du Cerf et bénéficiant de l’expertise de Bernard Lecomte, écrivain spécialiste de l’Histoire politique et religieuse. Invité l'historien Bernard Lecomte, conseiller historique de la série

Renseignements: https://www.glenat.com/bd/collections/un-pape-dans-lhistoire

Incroyables Chrétiens avec Dominique Boulc'h

Dans Incroyables chrétiens, Dominique Boulc'h s'arrête cette semaine sur les termes et noms emprunts au christianisme...

L'actualité de la musique avec Marie Olivares

La nouveauté du jour

- Jérémy Frérot: J'ai la mer

Jérémy Frérot poursuit sa carrière en solo avec un deuxième album qui va bientôt arriver, son nom "Meilleure vie". En voici le premier extrait "J'ai la mer" dans cette chanson, il nous parle de son amour d ela mer avant de s'adresser à son fils Lou...

La sélection de Marie Olivares

-Arlo Parks: Too Good

A tout juste 20 ans, cette chanteuse britannique sort un premier album acclamé de toutes parts. D’ascendance nigériane, tchadienne et française, Arlo Parks, de son vrai nom Anaïs Oluwatoyin Estelle Marinho, vit encore aujourd’hui à Londres chez ses parents, et elle sort à peine de la fac, où elle étudiait la littérature anglaise avant que le succès ne déferle littéralement sur elle.

-Joao Selva: Navegar

Joao Selva revient avec un deuxième album, véritable hymne à la créolité et au tropicalisme, porté par des sonorités funk, jazz ou encore disco. Embarquez pour une croisière musicale palpitante en compagnie d’un esprit brésilien nomade, naviguant à vue sur le mythique Atlantique Noir.