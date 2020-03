La St Patrick, la fête nationale irlandaise - CF 20 11

"Couleurs Folk!' spéciale St Patrick avec notre invitée Martine Pelletier: vice-présidente de l'université de Tours chargée de la culture et maître de conférence en anglais , spécialiste de l'Irlande.

Un voyage en musique avec la chanteuse Dolores Keane, The Cranberries, Van Morrison & The Chieftains et Capercaillie.