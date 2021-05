La Symphonie des Oiseaux

Ils éveillent des sentiments joyeux quand on arrive à la campagne, les oiseaux inspirent l’humanité depuis la nuit des temps.



Universels et intemporels, ils relient la musique ancienne à celle de notre époque : de Clément Janequin à Girolamo Frescobaldi, d’Antonio Vivaldi à Ludwig Van Beethoven, en passant par les musiques traditionnelles tziganes, celles de Robert Schuman et d’Igor Stravinski, notre voyage est très riche.



Il commence par la chanson française qui a bercé les dernières décennies du XXème siècle.