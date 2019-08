La Tosca aux arènes de Verone

Depuis 2000 ans, les Arènes de Vérone fascinent les spectateurs du monde entier avec leurs spectacles en plein air.

Lieu du plus ancien festival d’opéra au monde, le grandiose amphithéâtre romain construit en 30 apr. J.-C. accueille cet été encore le Festival des Arènes de Vérone. Le festival, le plus grand de son genre en plein air offre une acoustique parfaite et peut accueillir près de 20 000 spectateurs.

Tosca est l’opéra de Puccini le plus représenté à Vérone après Turandot et ce, depuis 1937. Pour cette 97eme édition du festival de Vérone Tosca est placé sous la direction de Daniel Oren et réunit un plateau de grands artistes internationaux comme Saioa Hernandez, Ambrogio Maestri pour ne citer qu’eux...