La tristesse de Madame Butterfly

Nous reprendrons, à partir de l’acte 2 (voir Podcast Émission 2103), la suite de l’œuvre de Puccini créée le 17 février 1904 à la Scala de Milan alors que Puccini est déjà un compositeur reconnu et célèbre riche d’œuvres qui fleurissent sur les scènes lyriques du monde entier : Manon Lescaut, La Bohème, Tosca.

Paradoxalement, l’opéra de Puccini est mal accueilli : c’est un échec même si les musiciens et les techniciens de la Scala applaudissent le maestro à l’issue des répétitions. Traviata, Carmen…connaissent cette même déconvenue.

L’intrigue de Madame Butterfly dépeint le destin tragique d’une jeune femme qui, pour échapper à la misère et sauver sa famille à la mort de son père, accepte de se « marier » avec un officier américain en poste à Nagasaki. Il n’y voit qu’un agréable passe-temps et rêve d’épouse américaine… qui viendra, à la fin de l’œuvre, chercher l’enfant né de l’union de Butterfly et de Pinkerton pour le conduire aux États-Unis. Désespérée, sa mère se donne la mort avec le poignard ancestral de son père en disant « Celui qui ne peut survivre à l’honneur, meurt avec honneur »