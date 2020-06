La valse dans tous ses états...

La valse, danse intemporelle, danse de tous les milieux, de la cour des rois aux cours de ferme, des nobles et des gueux. La valse, mais on pourrait dire les valses tant elles se déclinent à l'infini, en rythmes et en connotations locales des terres de ses créations. La valse, danse parmi les danses se transforme, se meut et devient plurielle, asymétrique... La valse joue avec les temps et les tempos. Voilà le but de cette aventure dansée sur Folk en Stock.