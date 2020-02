la veuve joyeuse

Frantz Lehar fait partie de ce que l’on a appelé « musique viennoise »

La famille Strauss représente la tradition la plus pure avec d’une part une infinité de mélodies qui sont le plus souvent des danses (valse, mazurka, polka…) et d’autre part des opérettes comme la Chauve Souris pour J.Strauss. A côté de ce nom prestigieux, Frantz

Lehar, venu s’installer à Vienne, va progressivement faire sa place et conquérir un public qui se presse pour écouter Le Veuve Joyeuse, La Pays du Sourire ou Le Tsarévitch qui comptent des airs qui ont fait le tour de la tête et rempli de nombreux théâtres….et fait la fortune de ce compositeur typique.