La vie culturelle à Luynes en janvier

Cette semaine nous prenons la direction de Luynes afin d'en savoir plus sur le calendrier culturel en compagnie de Claire Barbieux, programmatrice et responsable du centre Culturel de Luynes.

A noter les ateliers numériques à la médiathèque, le rendez -vous avec la conteuse luynoise Fabienne Avisseau le 16 janvier et l'exposition de sculptures et de peintures signées Didier Bécet à La Grange du 20 janvier au 06 février.

A noter aussi un concert de blues le samedi 23 janvier avec les Straw Men.

centre.culturel.luynes.fr