La vie culturelle à Montbazon

Direction aujourd'hui les bords de l'Indre à Montbazon pour vous dévoiler la programmation de la Maison des Arts et Découvertes qui accueille jusqu'à dimanche 2 auteurs-illustratrices pour la jeunesse: Claire Nadeau et Caroline Nouveau.

Pour nous présenter cette actaulité nous recevons Nancy Texier: 1ère adjointe en charge de la culture et du patrimoine à la mairie de Montbazon.

www.ville-montbazon.fr