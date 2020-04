la vie d'artiste Laura crowe and Him

Laura Crowe & Him, ce n'est pas une mode qui passe, c'est un arbre dont les racines se développent...

Remarqués à leurs débuts pour une cover originale de System Of A Down sur Youtube, Laura Crowe & Him est un duo d’auteurs-compositeurs bruxellois en pleine effervescence formé par la chanteuse Laura Crowe et le producteur Eric Renwart.