La vie d'artiste Pierre Martin

Pierre Martin est un batteur et acteur, Dani Arday est bassiste et Filip Dinev est un guitariste.Ils forment un trio de jazz international atypique, élargissant le paysage sonore du format classique du trio de guitares, mêlant éléments classiques et balkans, provoquant constamment la spontanéité, tout en restant toujours ouvert et organique. L'histoire de leur album Svetlo commence au cœur de Budapest, l'un des plus beaux joyaux d'Europe...