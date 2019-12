La Vie Parisienne est une œuvre de Jacques Offenbach qui a été créée le 31 octobre 1866 au théâtre du Palais Royal à l’occasion de l’Exposition Universelle qui se tint à la même époque et obtint un vif succès.

L’œuvre raconte les aventures des touristes venus Paris, alors capitale culturelle majeure en Europe, pour profiter de « la Vie Parisienne » c’est-à-dire des fêtes, du champagnes et des cocottes. Nous y découvrons le Brésilien venu dépenser sa fortune pour entendre qu’on l’aime, le Baron de Gondremack,austère nordique, venu pour profiter des charmes de Métella.

La morale vole au gré des notes écervelées de Jacques Offenbach, des paroles de Meilhac et Halévy pour, convenons-en, notre plus grand plaisir. Ne le boudons pas !