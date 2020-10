La Villa Savoye habitée par Françoise Pétrovitch et l'actualité de la musique

Habiter la villa exposition d'oeuvres de Françoise Pétrovitch à découvrir à la villa Savoye (Poissy Yvelines)

L’exposition « Habiter la villa », est une carte blanche confiée à Françoise Pétrovitch à la villa Savoye (Poissy).. À cette occasion, l’artiste a créé une quinzaine d’œuvres, peintures et sculptures, en dialogue avec l’architecture et les recherches chromatiques de Le Corbusier.

L’artiste Françoise Pétrovitch, née en 1964, bénéficie d’une reconnaissance nationale et internationale. Elle emploie de nombreux mediums – encre, peinture, céramique, bronze, vidéo, gravure, etc. – et joue sur les différentes échelles des projets. Ses natures mortes, portraits et paysages sont traversés par les thèmes du double, de la transition et de la cruauté, et laissent rarement le spectateur indemne

Renseignements: http://www.villa-savoye.fr/



Incroyables chrétiens avec Dominique Boulc'h

Au travers de l'exemple de Florence Nightingale, Dominique Boulc'h rend hommage aux infirmières...

L'actualité de la musique avec Marie Leynaud

La nouveauté du jour

-M Pokora: Si on disait

Extrait de la réédition de l'album "Pyramide" sorti en 2020. Chanson écrite par Vitaa et Renaud Rebillaud.