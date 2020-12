La voix de ténor

Soit, de la Voix la plus aigüe à la plus grave :

*Les Sopranistes et Falsettistes

*Les Haute-Contre et les Contre-Ténors

*Et toutes les voix de Ténors, Ténor léger ou « Tenorino »

Ténor lyrique « Lirico »

Ténor de demi-caractère ou « Lirico spinto »

Ténor dramatique ou « Drammatico » ou « Fort-ténor » ou « Heldenténor » ou « Ténor wagnérien » ou « Ténor noble » ou « Tenore drammatico di forza »

Ténor « Robusto »

Ténor « Bouffe » ou « Buffo »

Ténor « Trial »

Ténor « Vaillant » ou Ténor « Mozart »

-Voix masculines qui chantent en « voix de poitrine » mais qui sont également capable d’aigus flamboyant comme on peut l’entendre dans cette succession d’extraits enregistrés 3 des plus belles voix de Ténors : L. Pavarotti, Placido Domingo et José Carreras

AUDITION 1 : P. Domingo, L. Pavarotti, J. Carreras, « Medley pour Voix de ténor »

-Chaque voix possède un timbre particulier (il existe autant de voix que d’individus) car il dépend de l’anatomie du système phonatoire (forme et volume du larynx, structure des plis vocaux, cordes vocales, caisses de résonance que sont la gorge, la bouche, la glotte, le voile du palais, les fosses nasales, les poumons) et surtout des dimensions des cavités vocales inférieures et supérieures

-Le timbre dépend aussi de la taille de nos cordes vocales puisque plus elles sont longues plus la voix est grave, plus elles sont courtes plus la voix est aigue -Durant tout l’âge baroque, on n’apprécie guère les voix de Ténors tant prisé à partir de la fin du 18e siècle -On leur préfère celles des SOPRANISTES, chanteurs masculins non castrés « qui jouent la partie de dessus » et dont le timbre comme la tessiture est proche de celle de la SOPRANO colorature -Peu d’hommes aujourd’hui, travaillent les techniques capables de faire passer leur voix de « Ténor léger » en celle de « SOPRANISTE » où l’essentiel de la voix est placée en voix de tête

-Une technique vocale qui exige une tension intense de la corde vocale et demande de nombreuses années de travail pour peu d’années de scène tant cette voix est éprouvante pour l’appareil vocal -Et qui permet de produire un certain nombre de leurs sons par le registre suraigu de « sifflet » -Pour chanter comme un « SOPRANISTE », certains ténors chantent en voix de « FALSETTISTE », appelée aussi voix de « FAUSSET » ou « FALSETTO »

-Soit une Technique adoptée par les voix de Ténor pour produire des sons aigus dits « de tête » hors de leur registre naturel

-Le son produit en voix de fausset est très caractéristique et pauvre en harmoniques aiguës. -L'intensité est plus faible et les changements de volumes sonores sont beaucoup plus limités. -Pendant l'émission, les sensations vibratoires sont ressenties dans la tête et non pas dans le thorax. -La voix de fausset a des limites étendues : elle peut descendre dans le grave jusqu'au FA2 et monter dans l'aiguë jusqu'à une tessiture de soprane (UT5 pour certains Haute-contre)

-En « Voix de tête » on renforce « en tête » et les sons seront renforcés dans les cavités sus-glottiques (gorge, nez, bouche)

-Les falsettistes chantaient en « fausset » pour exécuter les parties supérieures des musiques religieuses avant d’être supplantés par les CASTRATS au cours du 17e siècle dont la voix plus souple était capable de vocalises, d’ornementations spectaculaires et de passages du grave à l’aigu très prisés à l’âge baroque où on appréciait tout particulièrement les changements de couleurs dans une même voix

AUDITION 2 : W. A. Mozart, « Il tenero mo »

-Nous n’évoquerons pas aujourd’hui les voix de CASTRATS auxquels nous avons consacrées une émission précédente et que l’on pouvait encore entendre chanter jusqu’au début du 20e siècle -Préférant décrire la voix de « HAUTE-CONTRE »

-Soit un TENOR qui utilise occasionnellement la voix de « tête » ou de « fausset » pour les aigus ou suraigus. -Le HAUTE-CONTRE est donc une voix de TENOR capable de notes aigües en voix pleine et en voix de tête, comme de notes graves des voix de CONTRALTO ou de MEZZO-SOPRANO

-On peut également les apparenter à des BARYTONS qui auraient travaillé en « FALSETTO » -Un « HAUTE-CONTRE » qu’il ne faut pas confondre avec un « CONTRETENOR » les 2 voix utilisant des techniques vocales très différentes et la voix de HAUTE-CONTRE est utilisée uniquement en France jusqu’à la fin du 18e siècle

-Et aura pour héritière la voix de « TÉNOR » « à la française », une voix agile et aigue, maitrisant parfaitement la voix mixte et de tête et de poitrine, permettant des nuances « pianissimo » dans les aigus -Le HAUTE-CONTRE est donc une voix d’ALTO masculine en usage en France du 16e siècle au 18e siècle chantée par la plus élevée et la plus souple des voix de TENOR.

-Située en dessus de la « TAILLE » ou « TENOR » moderne, la voix de « HAUTE-CONTRE » est plus aigu que celle du « TENOR », ne se confond pas non plus avec celle de « FAUSSET », encore moins avec celles des voix de femme « CONTRALTO » qui les ont souvent remplacés dans les années 50 avant que l’on retrouve sur les scènes lyriques des « HAUTE-CONTRE » dignes de chanter les rôles exigeant qu’on leur confiait entre 1600 et 1780

-Jean-Jacques Rousseau dans son Dictionnaire de musique estime que la voix de « HAUTE-CONTRE n’est point Naturelle et qu’il faut la forcer pour l’apporter à ce diapason »

-Elle disparaît au XIXe siècle au profit des voix de femmes et parce que le caractère attribué aux voix inclinait plus à incarner les héros masculins par une voix de TÉNOR

AUDITION 3 :J. Ph. Rameau, Dardanus, Acte IV, « Lieux funestes », J. P. Fauchecourt

*Les CONTRE-TENORS est à différencier de la HAUTE-CONTRE puisque le CONTRE-TENOR chante majoritairement en voix de « tête » alors que le HAUTE-CONTRE utilise occasionnellement sa voix de « tête » pour les aigus et suraigus

- Les CONTRE-TENORS que les anglais appellent « COUNTERTENOR » sont donc des « TENORS » qui peuvent aller dans les aigus en utilisant la technique du « FAUSSET » ou « FALSETTO » dans le répertoire baroque.

-Cette catégorie se subdivise, sur le principe de la classification féminine, en Les CONTRE-TENORS « SOPRANISTE » et Les CONTRE-TENORS « CONTRE-ALTISTE » une voix très rare -A la différence de la voix de « HAUTE-CONTRE » claire, souple, brillante, virtuose, le « CONTRE-TENOR » est un « TENOR » aux harmoniques graves sonnant dans les aigus quand il monte

-On les entend de la Renaissance à l’âge baroque en Italie, en Espagne et dans les pays de culture germanique surtout dans les musiques sacrées, plus rarement sur les scènes lyriques

-Une voix remise à l’honneur par le chanteur Alfred DELLER puis par James BOWMAN, René JACOBS, Gérard LESNE qui sera même réintroduite par Benjamin BRITTEN dans son opéra Mort à Venise crée en 1973

AUDITION 4 : Cl. Monteverdi, « Ohime ch’io » SV 316, Philippe Jarrousky, L’Arpeggiata

-La Voix de TÉNOR la plus claire et la plus aigüe est la voix de TENOR « léger » ou « TENORINO »

-Son expression est souple, sa voix lumineuse, agile, capable d’exécuter des fioritures virtuoses mais elle est puissante

-C’est celle de Don Ferrando de Cosi Fan Tutte de MOZART

-Et de Nadir des Pêcheurs de perles de BIZET

AUDITION 5 : G. Donizetti, La Fille du régiment, « Ah ! Mes amis », Juan Diego Florez

-Le TÉNOR lyrique ou « lirico » possède une voix puissance, mordante, riche, volumineuse -C’est celle de Don Ottavio de Don Giovanni de MOZART

-De Tamino de la Flûte Enchantée de W. A. MOZART

-D’Alfredo de La Traviata de G. VERDI

-De Faust de Ch. GOUNOD

-De Rodolfo de La Bohème de G. PUCCINI

AUDITION 6 : R. Leoncavallo, Pagliacci, « Vesti La Giubba » , Luciano Pavarotti

-Le TENOR de « demi-caractère » ou « lirico spinto » possède une voix brillante, lourde comme celle d’un TENOR « lyrique », capable de volumes, de puissance et peut passer en « dramatique » sans difficulté si

l’expression le demande

-C’est celle de Florestan de Fidelio de L. van BEETHOVEN

-De Don José de Carmen de G. BIZET

-De Lohengrin de R. WAGNER

AUDITION 7 : G. Puccini, Tosca, « E Lucevan le stelle », Franco Corelli

-Le TENOR « Dramatique » ou « Drammatico » ou « Fort-ténor » ou « Heldenténor » ou « Ténor wagnérien » ou « Ténor noble » ou « Tenore drammatico di forza »

-Possède une voix large et très puissante, un registre claironnant dans les aigus qui a faciles -Une voix sombre, riche, puissante, dramatique avec toutes les qualités d’un BARYTON unies à celle d’un TENOR

-C’est la voix de Manrico du Trouvère de G. VERDI

-Quand le TENOR « robusto » montre un timbre proche du baryton pour incarner Rhadamès d’Aida de G. VERDI ou Othello d’Othello de G. VERDI et de Tristan duTristan et Yseult de R. WAGNER

AUDITION 8 : G. Verdi, Le Trouvère, « Di quella pira », Mario del Monaco

-Le TENOR « bouffe » ou « buffo » est une Voix faite pour les caractères comiques, légère elle chante en partie en voix de fausset pour le rôle de Don Basile des Noces de Figaro de MOZART -Et s’apparente à la voix de TENOR « Trial », du nom du TÉNOR Antoine TRIAL mort en 1795 qui excellait dans ces rôles « bouffes »

-Un TÉNOR peut également avoir un timbre « Vaillant » parce qu’il excelle dans la bravoure

-Aussi appelé TÉNOR « Mozart », le TÉNOR « Vaillant » chante avec une grande finesse et une grande précision tout en ayant de la puissance les rôles de Tamino de la Flûte enchantée de MOZART -De Tristan de Tristan et Isolde de WAGNER

-Du Duc de Mantoue de Rigoletto de VERDI

-D’Alfredo de La Traviata de VERDI

-D’Othello de VERDI

-Voix « flamboyante » de Jonas Kaufmann dans le rôle d’Othello sur laquelle nous nous quittons

-VOUS POUVEZ PODCASTER CETTE ÉMISSION et y retrouver son texte SUR LE SITE DE RCF MEDITERRANEE

-BONNE SEMAINE SUR RCF ET A TRÈS BIENTÔT POUR DE NOUVELLES AVENTURES MUSICALES DANS « CONTREPOINT » que vous pouvez également retrouver sur ma chaine YOU TUBE « Annick Fiaschi Dubois »

AUDITION 9 : G. Verdi, Otello, « Dio ! Mi potevi scagliar”, Jonas Kaufmann