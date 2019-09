"Laisser-courre" de Véronique Pestel (Tristan Corbière)

Tristan Corbière est un poète français du 19 ème siècle, proche du symbolisme, et surtout une des figures majeures des « poètes maudits ».

Auteur d'un unique recueil poétique, Les Amours jaunes, Tristan Corbière mène une vie marginale et miséreuse, nourrie de deux grands échecs dus à sa maladie osseuse et sa « laideur » presque imaginaire : celui de sa vie sentimentale et celui de sa passion pour la mer. Sa poésie porte en elle

ces deux grandes blessures qui l'amèneront à choisir un style très cynique et incisif, envers lui-même autant qu'envers la vie et le monde qui l'entoure.

