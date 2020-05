Lakmé de Léo Delibes deuxième partie

Après le 1 er Acte, acte d’exposition du milieu dans lequel se déroule l’action"

Les Indes occupée par les Anglais " et description des différents rotagonistes. Nilakhanta, le père de Lakmé, veut se venger de celui qui, pense-t-il, a outragé sa fille. Pour le découvrir, il demande à sa fille de chanter sur la place du marché. C’est le célébrissime « Airs des clochettes ». Dépité,Nilakhanta déborde de rage et veut se venger. Mais les deux tourtereaux s’échappent pour se réfugier dans la jungle profonde où, cachés dans une hutte en bambou, ils doivent faire face au poignard de Nilakhanta qui, voulant tuer Gérald, voit sa fille d’interposer et mourir dans les bras de celui qui ne deviendra pas son époux.