Lakmé de Léo Delibes première partie

Compositeur de ballets à succès, Coppélia, Sylvia – qu’admiraient P.I.Tchaïkovsky - Léo Delibes s’avère être un fin mélodiste dont la musique est appréciée.

Il connaît enfin la consécration et le succès en Avril 1883 grâce à un opéra qui surfe sur la mode de l’exotisme puisque l’intrigue se passe dans un pays lointain Ceylan. L’histoire qui se déroule à la fin du 19 ème siècle réunit d’un côté Malika, une jeune hindoue fille de brahmane réduite, du fait de l’occupatio anglaise, à pratiquer sa religion en secret et de l’autre Gérald, un officier britannique, occupant de l’ile de Ceylan qui va tomber amoureux de la belle jeune fille. Découvrant cet amour, le père de Lakmé, poignarde l’officier que Lakmé transporte dans la forêt pour le soigner. Croyant qu’une fois guéri, Gérald l’abandonnera, Lakmé s’empoisonne et meurt dans les bras de son amour.