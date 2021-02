Lamento et Elan vital

Les deux enregistrements d'aujourd'hui évoquent la lamentation en musique avec l'appoint de textes poétiques mis en musique par de multiples compositeurs en introspection, ce qui les a conduits à une forme de réflexion sur leurs propres sensations et états d'esprit afin d'avoir une meilleure connaissance des perceptions, des actions, des émotions, des sentiments éprouvés différemment par chacun d'entre nous.

"Lamento", titre de notre premier CD, signe la rencontre entre le Contre-Ténor Damien Guillon et l'Ensemble instrumental Café Zimmermann.

Ils réunissent des textes et des pièces instrumentales datant de compositeurs des 17 et 18ème Siècle sous le label Alpha-Classics.

Deuxième enregistrement "Selige Stunde", c'est l'enregistrement du confinement réalisé par le plus célèbre ténor d'opéra actuel, Jonas Kaufmann en complicité avec son ami accompagnateur Helmut Deutsch.

Ils ont gravé Vingt-sept lieder d'origine variées qui réunissent dix-sept compositeurs.

Un récital pour sortir par la beauté de la torpeur dans laquelle le monde de la musique est plongé depuis des mois.

Le CD paraît chez Sony Classical