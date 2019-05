Laudario musique au temps de St François d'Assise

L’ensemble Canticum Novum d’Emmanuel Bardon (originaire de Saint-Etienne) est un fidèle compagnon du CCR. Cette publication signe le retour de l’ensemble à la musique du Moyen Âge italien avec ces extraits du Laudario de Cortona, recueil de Laudes en vieux toscan écrites au temps de Saint-François d’Assise, une musique profonde et lumineuse, à la frontière entre musique religieuse et populaire.

