Laura Cox : de Youtube à la scène...

Cette jeune guitariste rendu célèbre il y a 5 ans grâce a youtube, en publiant des vidéos de morceaux et de solos mythiques qu'elle reprend avec virtuosité. Sa popularité prend rapidement de l'ampleur et lui permet même d'être convoité par des marques populaires d'instruments qui lui proposeront un modèle de guitare signature.

Son projet solo évolue en groupe suite à la proposition de celui qui deviendra son guitariste rythmique, et s'occupera en complément de la partie chant.

Elle sortira en 2017 "Hard blues shot" et commence de nombreux concerts avec son groupe nommé comme il se doit le "Laura Cox band" son 2ème opus "Burning Bright" rassemble toujours ses influences blues et hard rock, avec des riffs à la AC DC, Slash (Guns'n'Roses) ou encore Dire Straits.

Dans un domaine connu pour être très masculin et qui ne laisse pas beaucoup de place pour les femmes, elle a su s'imposer et occuper une place a part entière et joue désormais au côté des plus grands.

Si la conjoncture le permet, elle sera à l'affiche sur de nombreux festivals cet été...

Découvrez le titre "Fire Fire", de Laura Cox sur Youtube