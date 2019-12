Laurent Grzybowski - Concert en Guyane.

Persuadé qu’une chanson peut changer le monde, Laurent Grzybowski sillonne depuis 30 ans les routes de France et du monde pour chanter la paix et la fraternité. Le Samedi 7 Décembre 2019, Laurent Grzybowski a branché sa guitare et son micro sur la sono de la paroisse Sainte-Famille à Cayenne.

Alternant les chants et les propos de l'évêque de Cayenne, Monseigneur Emmanuel Lafont, ils nous ont prouvés tout les deux que quelques paroles et quelques notes de musique pouvaient changer le regard des gens envers Dieu, l'église, La planette et les peuples.

RCF Saint-Gabriel était présent pour diffuser ce concert en direct sur les ondes de toutes la Guyane. Vivez ou Revivez ce moment inoubliable.