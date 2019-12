Laurent Grzybowski en concert à Cayenne Le Samedi 07 Décembre 2019

Laurent Grzybowski à la paroisse Sainte Famille de Cayenne Diffusions en Direct sur les ondes de RCF Saint Gabriel RDV SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019 à partir de 18h00 Messe, Conférence et Concert à 20h30

Auteur, compositeur et interprète, Laurent Grzybowski chante ses propres créations en concert et anime de grands rassemblements. Il intervient aussi dans les établissements scolaires.

Persuadé qu’une chanson peut changer le monde, Laurent Grzybowski sillonne depuis 30 ans les routes de France et du monde pour chanter la paix et la fraternité : 40 000 km par an, soit le tour de la terre chaque année ! Journées mondiales de la jeunesse (JMJ), Frat des lycéens, rencontres d’aumônerie ou de scoutisme, Pèlerinage national à Lourdes…

Il a participé également à de nombreuses manifestations artistiques : Francofolies de La Rochelle, festival « Dieu est rock » de Saint-Jean-de-Bournay (Isère), festival de Pâques à Chartres, festival des « Chansons et musiques inspirées », à Xonrupt-Longemer (Vosges), festival religieux d'expression artistique -FREA- au Vésinet (Yvelines), festival Catho Créazic à Tournai et Choose Life à Soignies, en Belgique, Jubilez à Reims...

il sera en Guyane pour l'annimation de la messe du Samedi soir et en concert à la paroisse Saint Famille sité Grant de Cayenne.