Le 8ème Festival Brass Band en Bourgueillois les 22 et 23 juin

Cette semaine nous vous présentons le 8ème Festival Brass Band en Bourgueillois ces 22 et 23 juin avec Jacques Baillet, le président du Brass Band du Pays de Bourgueil et Stéphane Dieumagard, secrétaire de cette même association. Le festival va avoir lieu samedi à Bourgueil et dimanche à La Chapelle sur Loire.

Plus d'informations: www.festivalbrassbandbourgueillois.fr