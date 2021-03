Le BAGAD DE LORIENT à l'honneur ce soir dans notre 891 ème de FDF...

Le matin du 30 octobre 1746, on aperçoit du haut de la Tour de la Découverte, une flotte anglaise de 52 à 54 navires stationnée face au Pouldu. A midi, certains navires font des sondages le long de la côte ... Ecoutez cette suite du BAGAD DE LORIENT : 1746 LE SIEGE DE LORIENT, issue de son dernier album MESKAJ . Le bagad sonna cette suite au MOUSTOIR lors de la 69 ème édition du concours des bagadoù en 2018, pendant le festival Interceltique de Lorient et se classa 8 ème de la 1 ère catégorie . Nous retrouvons également BERTRAND LE CAM, le président du BAGAD par téléphone ... Bienvenue dans notre 891 ème émission.

Né du confinement de mars 2020 ..., ce collectif breton, LA COMPAGNIE DES POSSIBLES nous présente son album : CE SONT NOS PARENTHESES : musique enregistrée de 34 manières différentes, et autant de lieux et de moments, sur une courte période allant de mars à mai 2020. Découvrons ce magnifique album plein de poésie avec un premier titre : PARENTHESES . Composition : TIMOTHEE LE NET (+accordéon)/MAEL LHOPITEAU,harpe électronique/NATHAN HANSON,saxo/JANICK MARTIN,accordéon/ELSA BIRGE,voix/GREGOIRE CHOMEL,tuba/texte,ERIC PLANCHOT.

Restons dans les nouveautés et retrouvons SUR LA ROUTE DE YOUENN GWERNIG, musique de la pièce de théatre écrite par GOULC'HAN KERVELLA et interprétée par la troupe d'AR VRO BAGAN . Ce spectacle mêle chant, musique, théatre et vidéo, dans les 3 langues que pratiquait le grand YOUENN: breton, français et anglais. Ces chants intégrés au spectacle, illustrent les différents épisodes de la vie de YOUENN GWERNIG et les activités qu'il a exercées . Ecoutons GWEZ (le sculpteur sur bois) "Arbres vaillants de mon pays: hêtres, châtaigniers et chênes, je serai toujours avec vous d'âme et de corps ".

MANIGALE, trio normand, et son album LES VACHES que nous parcourons depuis 13 émissions avec LES GARCONS SONT TROMPEURS . Chanson enregistrée par une belle nuit du mois de mai 2020, seuls au monde dans la baie du Mt st MICHEL .

LE BAL BROTTO LOPEZ et son album ADIU MILADIU (2015) : duo qui vient de Toulouse et nous chantent :QUAND IO ME'N VAU PER LAS BORDAS (collecté auprès de MARIE ARCHIDEC à Montadet dans le Gers.)

Le groupe TRI YANN et son album LA BELLE ENCHANTEE qui nous interprète : ALIENOR EN ARRABIE ou l'étrange oasis : un épisode imaginaire de la vie de la reine Aliénor d'Aquitaine (1122-1204) lors de la seconde croisade .

Place à un trio de choc écossais pour terminer : REELY JIGGERED et son album TRICKY TERRAIN : les soeurs Mc NEILL (ALISON:voix /violon et FIONA, voix/guitare ) et SCOTT Mc LEAN batterie nous font danser avec THE DEIL'S AWA

Avec bien sûr l'intervention de DENIS RICATTE pour sa chronique COUP DE PROJECTEUR SUR LES GROUPES LORRAINS, bonne écoute et à la semaine prochaine . VALERIE et YVES www.folk57.com