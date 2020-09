Le barbier de Séville

Est-il inconcevable de monter une comédie plutôt intimiste dans le vaste espace de l’Arène de Vérone ? Ce Barbier de Séville, porté par les meilleurs chanteurs du moment, et dans une mise en scène très intelligente, vient démontrer le contraire.



Œuvre bien connue et chérie des Italiens – et d’autres aussi, en particulier du public allemand, très présent à Vérone – il Barbiere di Siviglia de Rossini n’arrive curieusement qu’en 27ème position dans le classement, en nombre de représentations, des œuvres jouées dans l’histoire du festival de Vérone, très loin derrière le trio de tête – Aida, Carmen, Nabucco – mais dépassée aussi par Lohengrin, la Fanciulla del West ou encore par le plus rare Figliuol prodigo de Ponchielli.