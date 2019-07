Du lundi au vendredi à 12h15, 13h15, 18h15 et 23h15

Chaque jour de l'été, Georges Goosse vous propose de parcourir un brin d'histoire du Rock and Roll depuis son arrivée en 1954. Qui sont ces rockers pionniers des années 50, qui sont les personnages à la racine de cette révolution musicale, sociologique et culturelle ? C’est ce que va vous raconter « La petite histoire du R&R » et rajeunir vos oreilles. Alors rendez-vous à notre prochain épisode pour d’abord définir ce qu’est le R&R.