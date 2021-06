Le bonheur peut être simple - Dernière émission - ®29/06/2020

Après 30 ans sur les ondes de Radio Accords et RCF Poitou, Monique et Daniel prennent un repos bien mérité. C'est aujourd'hui leur dernière émission et c'est pour nous l'occasion de les remercier tous les deux de nous avoir transportés chaque semaine au pays de la poésie et des chansons.

Pour cette dernière émission, nous vous proposons de repartir 11 ans jours pour jours en arrière : le 29 juin 2010.