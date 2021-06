Le centre d'interprétation de la ligne de démarcation et l'actu de la musique

Le centre d’Interprétation de la ligne de démarcation de Génelard (Saône-et-Loire)

En juin 1940, la France capitule face à l’Allemagne. L’armistice est signé le 22 juin 1940 avec ses conditions de l’occupation partielle de la France par l’Allemagne. Une frontière de 1 200 km, la ligne de démarcation, coupe la France en deux zones de l’Espagne à la Suisse, et traverse 13 départements : Basses Pyrénées, Landes, Gironde, Dordogne, Charente, Vienne, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Cher, Allier, Saône-et-Loire, Jura et Ain. Les trois cinquièmes du pays, au nord ainsi que le côté Atlantique où sont concentrées les plus grandes richesses du territoire, sont occupés par les Allemands. La zone sud, dite libre, gouvernée par le régime de Vichy du maréchal Philippe Pétain, est en réalité dépendante de l’Allemagne. Des poteaux aux couleurs de la Wehrmacht, rouge, noir et blanc, se dressent sur le parcours de la ligne surveillée rigoureusement par les patrouilles allemandes et qu’il n’est possible de traverser qu’aux points de passages officiels avec un ausweis (laissez-passer) très difficile à obtenir. Cette ligne est souvent matérialisée par des cours d’eau et son tracé est modifié à plusieurs reprises les premières semaines de son existence, sans se soucier du découpage administratif. De nombreuses communes, parfois des propriétés privées, se retrouvent ainsi coupées en deux.

Pour en savoir plus: https://www.genelard.fr/centre-d-interpretation-de-la-ligne-de-demarcation

Le saviez-vous avec Vivianne Perret

Nous parlons chiffons aujourd’hui avec Vivianne Perret: la crinoline.

L'actualité de la musique

La nouveauté du jour

-Cats on trees: Please please please

Single qui annonce la sorti de leur prochain album (le 3ème) en octobre 2021. La mélodie a été écrite il y a quelques années et les paroles pendant la crise sanitaire. C’est vraiment une chanson qui parle d’abnégation et d’acceptation de ses propres défauts et des défauts de l’autre. Il y a beaucoup de tendresse dans ce texte ! explique le duo toulousain.

La sélection de François Bertin

-​Mickael Miro: Sur La Route

Mickael Miro est de retour, 10 ans après son premier album et 7 ans après le second, le chanteur est devenu manageur de Slimane, un pari réussi et après le succès de son groupe The Parakit, il nous revient aujourd’hui avec un nouveau single nommé « Sur La Route » qui avec son gimmick nous rentre en quelques secondes dans la tête. Un retour musical qui permet à Mickael de préparer l’arrivée de son nouvel album dans quelques mois.

-Booba: Kayna

On braque les projecteurs sur un artiste qui a annoncé sa retraite il y a quelques mois et qui n’a jamais été aussi prolifique depuis il s’agit du rappeur Booba. Alors je sais que jamais vous n’auriez pu imaginer passer du Booba sur RCF et si je le fais c’est pour la belle histoire. Il y a 20 ans, Booba s’est lié d’amitié avec la jeune chanteuse R nB Kayna Samett et ensemble ils ont sorti le tube « Destinée ». Une amitié qui tient toujours, le roi du Rap Français a toujours été là pour soutenir Kayna, et 20 ans plus tard, le duo nous revient avec le titre Kayna et les amateurs de la musique urbaine pourront entendre que les deux se bonifient avec le temps.

-​Kyo: Mon époque

Le groupe de retour c’est Kyo qui dévoilera à l’automne son nouvel album, et c’est tout un concept qui arrive autour puisqu’une série se tourne autour de trois personnage Margaux, Omar, Marlow, qui seront un véritable fil rouge dans l’opus à venir. Et pour arriver sur les ondes, on retrouve donc Kyo avec le morceau « Mon Epoque » et c’est tout simplement du très bon Kyo qui s’adapte toujours à son époque et nous offre de très bons moments musicaux