Le collectif Believe

BELIEVE c’est un cadeau de la vie. Quelques rencontres inespérées, sur des promenades inspirées. Des amitiés qui se sont scellées…



La magie a opéré et 3 personnes qui avaient chacune leur propre sensibilité spirituelle ont finit par parler à l’unisson, à s’unir.



BELIEVE c’est croire. Croire que l’amour qui vient de DIEU est la réponse à tous nos problèmes. L’amour sous toutes ces formes : le pardon, la tolérance, l’humilité, etc….Inutile pour une religion de s’en disputer la paternité car Dieu est Amour.



Nathalie, Vincent et Yvan se sont rencontrés sur quelques notes de musiques. Vincent est un passionné: musicien, chanteur et arrangeur, il sait tout faire. Nathalie, sa femme travaille dans une école de musique. Elle ressent l’émotion que transportent les notes. Vincent joue et chante, et Nathalie sait ce qu’il pense. L’amour les anime.



Yvan n’est pas né avec une clé de sol dans son berceau mais un appel bien mystérieux l’y amena à son adolescence. Un prêtre, qui n’avait que pour point commun ses origines italiennes, le vit à la messe et lui dit « Va et apprends la guitare, si tu y parviens, tu animeras nos messes ». Il accepta, apprit, joua, chanta et pria ; la passion était née.

Cet appel l’amena au-delà du solfège et de la liturgie. Il croyait en Jésus et poussé par cette foi, continua son histoire d’amour avec la musique au sens profane…Il y rencontra Nathalie et Vincent.



Après plusieurs essais artistiques Nathalie et Vincent, mais aussi Yvan, avaient décidé d’abandonner tout fantasmes de vie de rock star…l’essentiel, tous le savaient, était ailleurs.



Nathalie s’est toujours su protégée par la puissance divine, ce souffle vital. Nombreuses ont été ces manifestations dans sa vie. Vincent aime sa femme et sait que la vie mérite d’être vécue selon l’évangile. Yvan, quant à lui, aime avoir pour unique certitude que Jésus est ressuscité.



L’unisson est en marche…