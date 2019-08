Le compositeur - arrangeur et chanteur Olivier Berretta

Il compose et arrange des titres pour des artistes comme Jean-Luc Lahaye, Michel Orso, le ténor Eric Venezia et plus récemment il a fait l’arrangement du single de Jean-Pierre Savelli dit Peter « l’Hiver en juillet »

Son nouveau single « Un moment d'hystérie » viens de sortir et c'est la société Minuit 10 Productions de Jean-Pierre Savelli qui le produit.

