Le concert de Thorne

Longtemps en duo avec ce projet, Jean Christophe et Frédéric viennent de s'adjoindre les services de Rémy à la contrebasse électrique, faisant de Thorne un trio.

Après un passage et un interview dans nos studios privadois, Vincent Guigon a pu enregistrer leur premier concert en trio, au Point d'Orgues (Jaujac) le 21 février dernier, pour une très belle émission pleine de toute la poésie des textes profonds de ce groupe atypique où violon, accordéon, banjo et harmonica viennent donner du corps à une musique qui ne manque pas de cœur.