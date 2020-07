Le concert des Bérets des villes

Avec 3 albums en deux ans, le moins que l'on puisse du duo « Bérets des villes » c'est qu'ils tiennent la cadence.

Des dates de concerts un peu partout dans la région, une formule qui s'adapte aux différentes scènes (jusqu'à six musiciens selon les concerts), une productivité sans égal sur le territoire et une joie communicative, voici en substance ce que nous propose les deux privadois, David et Nicolas.

Deuxième participation à cette émission et toujours autant de choses à dire et à chanter, une belle rencontre avec des artistes humbles et authentiques



A découvrir grâce à nos 40 min de musique en live et la traditionnelle interview.