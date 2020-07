Le concert du bout du mois: Les Tendr'Elles

Une nouvelle saison, la 5eme, des «concerts du bout du mois» débute sur RCF Ardèche et RCF Drôme. Pour ouvrir le bal, la chanson française sera à l'honneur avec «les Tendr'elles», un quatuor«de fil en femme».



Entre compositions et reprises, les Tendr'elles vous invitent à naviguer sur le flot du féminin. Douceur, rage, passion, jalousie... Un voyage musical qui va vous entrainer du rire au cœur, au creux de soi...



A découvrir pendant 1h, grâce à la musique «en live» et à la traditionnelle interview.