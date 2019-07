Le concertina : Le petit instrument qui n'a pas peur des grands

Le concertina fait partie des instruments à vent. C'est un petit instrument qui ne paie pas de mine, mais mine de rien possède des atouts incroyables. Facile à transporter, il requiert tout de même dextérité et vélocité... Et quand vous avez consacré du temps à l'amadouer, le courtiser, le séduire, alors il donne de la voix et déploie des sonorités à faire pâlir les gros accordéons chromatiques et diatoniques...