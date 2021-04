Le cornet à bouquin, victime de la peste vénitienne de 1631 ?

L’âge d’or du cornet à bouquin (de bouquin signifiant bouche ou

embouchure en vieux français) se situe à Venise entre 1580 et 1630,

mais aussi en Autriche et en Allemagne, entre 1600 et 1700. Chaque

paroisse importante, chapelle princière ou cour se devait d’avoir un

ensemble d’instruments, comportant de bons cornettistes.

Mais le déclin de l'instrument est brutal à Venise, au moment de la

peste de 1631 car au moins 30 % des cornettistes meurent victimes de

l’épidémie. Et déjà en Italie depuis les années 1620, l'instrument est

passé de mode, avec l'avènement du violon.

Extraits musicaux de Buxtehude, Castello, Foccroulle, Rosenmüller.



Bernard Foccroulle



William Dongois Adrien Mabire