LE DEBUT DE LA FIN DU ROCK

Les arbres cachent les forêts et du nord de la Suède à la pointe de l’Espagne, ils sont des dizaines de milliers à s’exercer à la guitare, au micro, à la batterie, et les marchands de matériel musical se frottent les mains. En 1962 on estime que pas moins de 2.500 formations de rock, toutes plus ou moins calquées sur les SHADOWS de CLIFF RICHARD.