Le dernier album de Chuck Berry

Avant qu’il ne décède le 18 mars 2017 à l’âge de 90 ans, CHUCK BERRY avait encore de l’énergie et de l’inspiration à revendre. C’est dans divers studio de SAINT LOUIS et ses amis de longue date, mais aussi avec ses enfants que CHUCK BERRY enregistra son nouveau et dernier album que je vous proposerai de découvrir.