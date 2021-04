Le dernier Album de DENEZ PRIGENT dans la chronique de Marie Le Cam

Belle nouveauté pour débuter notre 898 ème de F.D.F : le 7 ème album de GWENNYN, IMMRAM, dans les bacs le 7 mai 2021 . Fermer les yeux et laissez vous transporter .... KIMIAD ( Adieu) " ...Il est venu, hélas, le jour où je dois abandonner le lieu si beau de mon enfance, mon pays, belle Basse-Bretagne ... " . Texte et musique de PROSPER PROUX et arrgts de PATRICE MARZIN et ALAN STIVELL, avec ici le BAGAD DE LANN BIHOUE . www.gwennyn.bzh

DEGEMER ! BIENVENUE !

Restons en Bretagne avec le groupe STARTIJENN, album KREIZ DA FAS (2010) . En place pour une scottish TRAWALC'H ! " Climat social insipide, individualité, rattachement identitaire banni et culpabilisant . Le week-end une salle, du son, une scène, on se regroupe autour de tout ça ! Le fest-noz devient l'exutoire . On a besoin de ça ! " www.startijenn.com

Un p'tit tour du côté de la FLANDRE, avec le groupe SHILLELAGH qui nous propose des cercles circassiens : C'EST L'AVENTURE/FEU D'ARTIFICE/C'EST LA FÊTE . Allez : on danse ! www.shillelagh.fr ( album 2008)

Retrouvons notre ami REGIS HUIBAN et ses compères du groupe SKOLVAN QUARTET, album C'HOARI PEVAR (jeu à 4 ) (2010) pour une suite de KAS A BARH, danse du pays vannetais, se dansant en couple ( DAOU HA DAOU) . Le 1er thème est de YOUENN LE BIHAN et les 2 suivants, issus du manuscrit publié en 1825 par le chanoine JOSEPH MAHE, l'un des tout premiers collecteurs . www.skolvan.com

Ecoutons DAN AR BRAZ, album ACOUSTIC (2006) et cette chanson de XAVIER GRALL : LES DEMENTS

Retour en Belgique avec le duo BOGUS, FLORIAN ET ANBROOS DE SCHEPPER et leur album VERTEX www.bogusmusic.be , qui s'en suivra : ANNE DE BRETAGNE, L'OPERA ROCK d'ALAN SIMON (2009) avec cet extrait : L'ITALIE, interprété par le groupe TRI YANN. Cet opéra est une belle fresque historique d'ANNE DE BRETAGNE avec sur scène une multitude d'artistes et de groupes qui ont participé à cette aventure . www.annavreizh.com

Que diriez- vous d'une mazurka pour terminer ? Alors on y danse avec le groupe KROAZHENT, album K20 (2015) BA'TOMMDER AN NOZ www.kroazhent.net

Notre chronique de ce dimanche : MARIE LE CAM pour nous parler du dernier opus de DENEZ PRIGENT, que l'on vous fait découvrir depuis 15 jours : STUR AN AVEL, LE GOUVERNAIL DU VENT

