le dernier volet de Cendrillon

Nous poursuivons la découverte de l’opéra de Jules Massenet dans les actes 3 et 4. Nous retrouvons Cendrillon alors qu’elle a perdu sa pantoufle de verre et désespérée de ne plus pouvoir retrouver le Prince.

Ce dernier est tombé sous son charme…mais aussi dans la nostalgie qui l’habite. Finalement la Fée va faire rencontrer les deux amoureux et le Roi, père du Prince, va convoquer les jeunes filles de la région et faire essayer la célèbre pantoufle…qui va aller merveilleusement bien à Cendrillon. Tout est bien…..