Le doc "Narbonne, la seconde Rome" sur ARTE et l'actualité de la musique

"Narbonne, la seconde Rome" à découvrir ce samedi à 20h45 sur ARTE

Narbonne fut l’une des plus grandes métropoles de l’Empire romain en Gaule. Les récentes découvertes et avancées scientifiques renseignent sur le rôle crucial de cette cité florissante qu’on surnomma justement «la seconde Rome». À quoi ressemblait Narbonne au temps de la colonisation romaine ? Suivant sur le terrain des équipes de l’Inrap, ce documentaire, étayé d’éclairages d’historiens et de reconstitutions en images de synthèse, fait ressurgir l’histoire méconnue d’une métropole antique florissante qui a rayonné pendant plus de trois siècles sur le monde méditerranéen.

Un documentaire d'Aalin Tixier à retrouver sur ARTE ce samedi à 20h45...

Pour voir le film: https://www.arte.tv/fr/videos/093646-000-A/narbonne-la-seconde-rome/



L'actualité de la musique

La nouveauté du jour

-Léa Castel feat Jenifer: Résister

Léa Castel a été révélée en 2007 grâce à l'émission "Pop stars" de M6. Elle prépare son deuxième album qui doit sortir en septembre prochain. En voici un avant goût avec ce duo "Résister" qu'elle interprête avec Jenifer...

La sélection de Renaud Volle

Renaud vous présente 3 chanteuses qui ont un point commun: elles sont lyonnaises... elles sortent leurs albums en septembre

-Hélène Piris feat Sanseverino: Michel à Pôle-Emploi

-Delacourt: Bilbao

Un nouveau duo composé de deux soeurs