"Le dormeur du val" par Gérard Delahaye (Arthur Rimbaud)

« Le Dormeur du Val », est le plus connu des poèmes d’Arthur Rimbaud sous la forme du sonnet classique, en alexandrin, rimé régulièrement. Nul ne sait qui est réellement ce dormeur. Un déserteur exécuté ? Un soldat grièvement blessé, venu mourir dans ce lieu idyllique d’une nature bienfaisante et harmonieuse faite d'eau, de soleil et de végétation ?

Ce poème a été chanté par Reggiani, Montand, Jean-Louis Aubert et bien d’autres. Voici la version qu’en fit Gérard Delahaye.