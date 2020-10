Le duo de musiciens mosin KAWA (tablas indien) et perrine BOUREL(violon)

Perrine apres le rigodon , l'irlande et la musique contemporaine est a la

recherche de son art et s’oriente vers des expérimentations sonores, où le

violon est un médium d’exploration qui dépasse le champs des musiques.

En solo et dans divers groupes du collectif La Nòvia,elle accumile les cds et rencontre mosin

son partenaire de symbiose et s'ouvre aux melopées du tablas.

Mosin est la 7eme generation de la caste indienne des mir,les troubadours-griots d'inde.

Son art s'allie au violon de perrine et leur 2 chants sont ceux de leur ames

elevées l'une vers l'autre.

https://www.perrinebourel.com/

https://la-novia.bandcamp.com/album/perrine-bourel